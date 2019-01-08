Fundsupermart料恒指今年上望29000點　價值股宜看高一線

踏入2019年，港股表現不過不失，恒指經歷一輪「過山車式」走勢後，至今僅升約30點。基金投資平台Fundsupermart.com投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，港股目前估值低殘，但隨着內地經濟轉弱，港股要修復估值並不容易，預料今年恒指目標價為29000點。

內銀吸水拖累恒指升幅

沈家麟出席記者會時指，去年恒指從高位累跌逾25%，截至去年底，恒指市盈率（PE）約為10倍，相信已充分反映相關負面因素。然而，由於內地近月經濟數據強差人意，加上作為恒指權重股的內銀股持續補充資本，恒指修復估值不容樂觀，以11倍合理市盈率計算，恒指今年有望重回29000點水平，與今日（8日）收市價25875點相比，潛在升幅僅約12%。

過往一直領導港股升勢的科網股，自去年起後勁不繼，變相拖累港股表現。沈家麟指出，雖然科網股的盈利增速依然較高，但業務面臨較大不確定性，於波動市況之中風險較大，預料今年公用股等價值股將會跑出。

沈家麟估計，今年科網股業務前景面臨較大不確定性，價值股將成升市火車頭。（資料圖片）

料人行年內再降準3次

此外，人民銀行於上周五（4日）宣布降準1厘，為今年以來首次。沈家麟認為，近月內地生產物價指數（PPI）、工業增加值相繼回軟，反映經濟放緩風險升溫。他估計，人行今年仍會降準3次，及進行一次不對稱減息，即調低貸款利率，存款利率則持平不變，而房地產調控措施亦會局部放寬。

至於人民幣匯價，沈家麟相信隨着美國加息周期步入尾聲，美元匯價將會轉弱，加上人行有決心助人民幣「保7」，人民幣匯率將輕微轉強至6.75兌1美元水平。

沈家麟續指，美國經濟增長自去年下半年起出現見頂迹象，製造業新訂單、零售銷售均告回軟，預計聯儲局年內最多只會加息1次。惟他強調，美股經歷去年底大跌過後，目前市場已過份悲觀，相信今年美股將有一定反彈空間。