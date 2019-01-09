蘋果庫克：公司健康狀況「從未像現在這麼好」　未來主攻印度市場

蘋果公司（Apple）早前下調上季收入預測，並指受中國經濟放緩所累。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）接受《CNBC》訪問時表示，公司長期健康狀況「從未像現在這麼好」，又稱投資者低估了公司不斷增長的設備及服務生態系統，反駁唱淡蘋果的投資者。

昨日蘋果股價升1.91%，收報150.75美元。

庫克表示，他多年來經常聽到唱淡蘋果的言論，對於市場短期的情緒波動，他不感到驚訝。他稱蘋果公司有一種創新文化，加上忠誠客戶，以及良好的生態系統，這些都被低估。

未來集中攻印度市場

他又稱，iPhone XR的定價稍低於其他機型，公司並不打算推出廉價的產品。未來蘋果將主攻印度市場，在當地開設商店及與團隊緊密合作，亦會不斷改善服務，包括語音助理Siri等。

談及中美貿易戰，庫克認為兩國的緊張關係對中國經濟帶來額外壓力，但對兩國談判的前景感到非常樂觀。

蘋果在1月2日向投資者發公開信，稱因中國經濟在去年下半年放緩，大中華區的手機銷情不夠理想，故把上季銷售預測下調。由於新iPhone產量低過預期，蘋果股價在去年第4季累跌超過三成。《CNBC》報道，分析師對蘋果股票買入評級比例跌至49%，較8月時63%下跌14個百分點，為2005年以來最低。