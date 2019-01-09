滙豐推高淨值客理財服務　冀吸納可投資資產逾100萬美元客戶

滙豐香港宣布，推出綜合理財服務「滙豐尚玉」，主要服務可投資資產達100萬美元以上的高資產淨值客戶。

該行介紹，每名「滙豐尚玉」客戶都會由專屬客戶經理負責，亦會與高級財富策劃顧問合作，配合投資、保險、貸款及儲蓄方案等多元化產品，協助客戶制訂財務規劃。該服務亦提供多項專屬產品及服務，包括每季由該行滙豐撰寫的刊物、具優惠年利率的美元及港元定存計劃，以及該行的投資融資產品等，並可獲個人化的投資組合及風險分析服務。

首間服務中心落戶半島酒店

滙豐於半島酒店開設全港首家尚玉中心，並為第二家國際業務中心，計劃於今年底前在港增設5家尚玉中心。「滙豐尚玉」早前已於加拿大、中國內地、法國、新加坡、英國及美國推出，客戶可於任何全球尚玉中心使用銀行服務。

滙豐亞太區零售銀行及財富管理業務主管麥浩宏稱，亞洲經濟發展蓬勃、居民儲蓄率較高，令區內私人財富增長冠絕全球，為該行與高淨值客戶的合作創造新機遇。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷則指，卓越理財尚玉一開始僅限於獲邀請的客戶，預料其成為獨立的綜合理財服務後，將可推廣至更多新客戶，並投入更多資源為高資產淨值客戶提供更佳服務，滿足其跨國、複雜的財富管理需求。