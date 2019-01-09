渣打料明年中國將超越美國　成為全球經濟一哥

中國將會在明年全球最大經濟體？據渣打銀行發表的報告，按購買力平價匯率及名義GDP計算，明年中國將會超越美國成為全球最大經濟體。

據《彭博》引述渣打長期預測，至2030年時美國的地位會被中國及印度超越，後兩者會成為全球第一及第二大經濟體，並預期在2020年代，印度每年經濟增速達到7.8%。

至於中國經濟增長速度，該行預期在2030年將會放緩至5%，這是因為中國經濟總量增大導致增速自然放慢。

而另一個亞洲區內新興市場的印尼，則會在2030年時，成為全球第四大經濟體。

其他新興市場國家亦會佔全球十大經濟體中的一席，土耳其會成為全球第五大經濟體，而作為金磚四國成員的巴西及俄羅斯，則分別排名第六及第八，埃及會成為世界第七大經濟體。至於日本及德國，則會排名第九及第十名。

明年亞洲區經濟規模佔全球比重達28%

報告又預期亞洲區佔全球經濟比重，將會由2010年的20%增至2020年的28%，在2030年將會進一步增至35%。屆時亞洲區內經濟規模，將等同於歐元區及美國經濟規模總和。

渣打分析師又指出，改革為新興市場帶來生產力增長，又指出量化寬鬆時代的結束，將促使相關經濟體進行改革及提升生產力。分析師又指出，透過城市化及教育，至2020年時將會有更多人口晉身成中產階級，屆時包括中國等經濟體，可以抵銷部份由人口老化產生的影響。