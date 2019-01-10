【中午收市】恒指倒升97點　資金湧入再炒起醫藥股

外匯市場今早波動，美匯指數下滑，人民幣則繼續強勢，影響擴展到股市。港股今日低開，臨近中午倒升。恒指中午收報26559點，上升97點；國指收報10405點，上升47點。成交額549億元。
人民幣轉強 南航上揚3.4%
人民幣連日轉強，中資航空股受惠。南航（1055）收報5.17元，上升3.4%；東航（0670）收報4.49元，上升2.7%；國航（0753）收報6.84元，上升2.5%。
石藥爆升近9% 中國生物製藥漲8.3%
繼昨日過千億成交之後，今早交投仍活躍，醫藥股再次炒上。石藥（1093）收報12.38元，上升近9%；中國生物製藥（1177）收報5.5元，上升8.3%；藥明生物（2269）收報58元，上升6.4%；麗珠醫藥（1513）收報22.45元，上升5.9%；華潤醫藥（3320）收報10.3元，上升4.5%。
藍籌股石藥中午勁升近9%，收報12.38元，該股在11月中還徘徊19元水平，之後連跌兩個月，最近才有明顯反彈。（視覺中國）
恒大健康炒高6.6% 舜宇勁升4.5%
早前與Faraday Future和解的恒大健康（0708）又炒起，收報15.2元，上升6.6%。
12月手機鏡頭出貨量按年增長42.1%的舜宇（2382）收報66.4元，上升4.5%。
小米遇沽壓插4.1% 電能下滑1.2%
小米（1810）首批投資者及員工禁售期昨日結束，股價今日遇上大沽壓，收報9.92元，下跌4.1%。
長建（1038）出售電能（0006）約2%股份，長建收報60.9元，上升0.7%；電能收報54.9元，下跌1.2%。
旺旺上揚3.2% 中國平安挑戰70元
其他股份方面，旺旺（0151）收報6.22元，上升3.2%；吉利（0175）收報11.4元，上升2.9%；中國平安（2318）收報69.8元，上升2.5%；中國移動（0941）收報78.95元，下跌1.1%；恒安（1044）收報56.35元，下跌1.1%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2550點，上升5點；深證收報7487點，上升39點。
日股半日收20141點，下跌285點。