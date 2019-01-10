內媒報道香港航空正洽談引資　當中包括國泰　或涉股權合作

據內地《第一財經》報道，海航集團旗下香港航空正與多方面洽談引資，其中包括國泰航空（0293）。

報道指，港航與國泰洽談內容包括網絡協調、股權合作等一系列層面。《第一財經》又指，海航旗下的香港航空和香港快運，都是國泰在香港市場的最直接競爭對手，如果海航要加入寰宇一家，就需要處理如何與國泰在香港市場競合的關係。

《香港01》正就有關消息，向港航與國泰查詢。

近日傳出獲國開行融資

港航近日傳出財困，一筆5.5億美元﹙約43億港元﹚債券將於1月20日到期，但周一﹙7日﹚有外國傳媒報道，國家開發銀行願為港航提供債務再融資，助其度過財政危機。當時報道稱，國開行作為海航集團最大的貸款人，有機會先貸款予海航，再由海航與港航就還款作出安排。報道引述消息人士指出，得到國開行融資之後，港航目前「無事」（fine）。

另外，港航昨日﹙9日﹚在官網重申，公司一直並且將繼續如常營運， 有關其將停止運作的傳聞嚴重失實，公司將保留對毫無根據製造謠言者採取法律行動的權利。該公司又透露預計在農曆新年假期（2月1日至10日）期間，將營運近1,080航班，運載超過22.4萬名乘客，按年增長4.2%。