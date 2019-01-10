【收市總結】恒指上漲59點　傳洽入股香港航空　國泰倒升1.6%

港股午後變動不大，成交較早市稍為減少。恒指收報26521點，上升59點；國指收報10394點，上升36點。成交額957億元。
內地媒體稱國泰（0293）正洽談與香港航空有洽商，當中包括股權合作，股價尾市反彈，收報11.5元，上升1.6%。
舜宇反彈5.4% 小米重挫3.6%
舜宇（2382）上月手機鏡頭出貨量上升超過4成，收報66.95元，上升5.4%。
小米（1810）首批員工認股權昨日解禁，股價今日受壓，收報9.97元，下跌3.6%。
電能下滑2.1% 恒大健康彈10.7%
長江基建（1038）出售電能（0005）約2%股權，長建收報60.9元，上升0.7%；電能收報54.4元，下跌2.1%。
早前和Faraday Future和解的恒大健康（0708）收報15.78元，上升10.7%。
早前與Faraday Future達成和解的恒大健康，股價連日爆升，今日再升10.7%至15.78元。該股去年底仍處於10元附近水平。（路透社）
中國生物製藥飆11.6% 石藥勁升7.6%
市場熱炒醫藥股，中國生物製藥（1177）收報5.67元，上升11.6%；東陽光藥（1558）收報32.4元，上升7.6%；石藥（1093）收報12.22元，上升7.6%；四環醫藥（0460）收報1.54元，上升6.9%；藥明生物（2269）收報58.2元，上升6.8%；石四藥（2005）收報5.86元，上升5%。
旺旺上揚3.3% 中國平安亦升1.5%
其他股份方面，旺旺（0151）收報6.23元，上升3.3%；中國平安（2318）收報69.1元，上升1.5%；中石化（0386）收報6.09元，上升1.3%；滙控（0005）收報64.8元，下跌1.1%；中國海外（0688）收報26.65元，下跌1.3%；瑞聲（2018）收報44元，下跌1.9%。
在金融股拖累之下，中國A股最終要下跌，上證收報2535點，下跌9點；深證收報7428點，下跌19點。
日股收報20163點，下跌263點。