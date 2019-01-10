【財政預算案】陳茂波稱擬推逆周期措施　惟不考慮直接減稅

港府將於2月27日發表新一年度財政預算案，現正進行公眾諮詢。財政司司長陳茂波指出，由於外圍經濟不明朗，計劃善用財政儲備、推出逆周期措施，但不會考慮直接削減利得稅。

料全球經濟增長動力減弱

陳茂波出席一個論壇時表示，今年全球經濟面臨中美貿易糾紛、多國央行收緊貨幣政策，以至英國脫歐等問題困擾，早前國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行已相繼調低對全球經濟增長的預測，預料美國及中國的經濟增長亦將較去年減弱。

陳茂波續稱，香港作為細小而開放的經濟體，若然外圍環境惡化，本港的出口、投資及消費均會受衝擊，去年第4季GDP增長亦開始減慢。他亦提到，受利率趨升等影響，本港樓價自去年7月至11月下跌約7%，成交逐漸下降。但他強調，去年樓價仍錄得頗大升幅，現時樓價水平依然遠超市民負擔能力。

冀善用財政儲備撑企業

陳茂波又指，由於本港經濟壓力升溫，將會研究善用財政儲備，推出逆周期措施，以達到「撑企業、保就業、穩經濟」的目標。他認為，港府仍有大力投資交通基建的必要，亦有空間運用財稅政策刺激經濟。惟他坦言，港府不會考慮直接削減利得稅，只會基於推動個別產業或就業的考慮，推出具針對性的減稅措施。