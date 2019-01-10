領航投資料中國有空間再降準3至4次　人民幣匯價維持穩定

港股亦處於弱勢，領航投資亞太區首席經濟學家王黔表示，港股的流動性來自全球，基本面來自中國。她相信，現時美元走弱情況下，資金會重新流向亞洲地區新興市場，但要留意中國經濟放緩風險，對港股維持謹慎看法。

料中國經濟增長約6% 港股看法謹慎

中國方面，她預料，中國實施刺激經濟政策，有助維持經濟增長，料可有6%左右經濟增長。現時中國政策仍以穩增長為主，因應現時存款準備金率仍較高，相信再降3至4次存款準備金率問題不大，但降息或放寬樓市政策空間不大。

她又指，人民幣目前仍受兩大因素影響，包括美元走勢和中美貿易關係。不過，這兩項風險逐漸穩定，兌美元料保持穩定雙邊波動。

強調全球經濟只是放緩增長 而非衰退

另外，中美關係影響全球經濟，王黔指，多項因素令今年全球經濟衰退的風險增加，但最有可能出現的情況是由中美兩國主導的增長放緩，強調全球經濟只是放緩增長，而非衰退。

美國方面，由於擴張性財政和貨幣政策帶來的效益減少，美國經濟增長料回落至可持續水平2%。她預期，美國因通脹不再加速及經濟增長放緩，聯儲局的加息周期將於今年夏季結束，屆時政策利率區間將處於2.5%至2.75%的水平。不過，其他發達市場央行才剛開始自金融危機以來的利率低位加息，如歐洲央行有機會今年開始加息。