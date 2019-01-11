挪威政府正考慮　5G基建不採用華為設備

挪威政府司法部長表示，該國正考慮跟隨部份歐美國家步伐，在5G基建採購時，不採用華為的設備。

《路透社》指出，該國政府正討論各項措施，以降低電訊行業的潛在風險。

華為第一份重要國際合同 就是挪威電訊

值得一提的是，華為第一份重要國際合同，就是挪威政府控股的挪威電訊，在2009年簽下的。挪威電訊在歐亞8個國家擁有1.73億用戶，該份合同為華為進軍全球打下強心針。

挪威電訊的競爭對手Telia，目前正使用華為的4G設備，同時正在測試的5G網絡當中，亦包含華為的產品。

司法部長：我們正考慮其他國家已採取的措施

該國司法部長Tor Mikkel Wara向《路透社》稱：「我們與英美有着同樣的擔憂，也就是憂慮對挪威私人及國家的間諜活動。」

而被問到會否採取專門針對華為的行動時，他表示：「我們正考慮其他國家已採取的措施，包括英國和美國已採取的措施。」

華為強調產品安全 會進行更廣泛測試及認證

華為則強調他們的產品是安全的。華為挪威分公司網絡安全官Tore Orderloekken表示：「挪威客戶對我們有很高的安全要求，他們以良好的方式管理自己業務中的風險。我們將會繼續保持開放和透明，對我們的設備進行更廣泛的測試和認證，以證明我們能在挪威提供安全的5G網絡產品。」