【開市快報】恒指高開170點　優品360首日掛牌升24%　每手賺480元

撰文：文顥宗
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美國股市昨晚（10日）造好，道指收市報24001點，升122點（0.51%），並重回24000點關口。港股跟隨外圍股市向上，恒指開市報26692點，升170點（0.64%）；國企指數報10447點，升53點（0.51%）。
藍籌股開市普遍上升，騰訊（0700）升0.54%，報330.8元；中國平安（2318）升1.01%，報69.8元；港交所（0388）升0.51%，報235.2元；友邦保險（1299）升1.04%，報67.5元；中移動（0941）逆市跌0.125%，報79.65元；中石化（0386）跌0.16%，報6.08元；中國人壽（2628）升1.26%，報17.6元；領展（0823）升0.31%，報79.55元。
莎莎國際（0178）公布截至去年12月底止第3季銷售數據，期內營業額為21.85億元，按年跌2.2%，股價開市跌1.43%，報2.75元；碧桂園服務（6098）擬按每股11.61元，配售近1.69億股，合計集資約19.5億元，股價低開9.9%，報11.62元，創1個月新低。
優品360（2360）首日掛牌，開市報1.24元，較招股價1元高出24%，不計手續費，每手帳面賺480元。