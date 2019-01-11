騰訊與Riot Games成立合資「騰競體育」　推動電競產業發展

騰訊（0700）旗下騰訊互動娛樂與拳頭遊戲（Riot Games）在上海召開2019中國英雄聯盟（LoL）電競生態領袖峰會，雙方在現場宣布成立「騰競體育」，將專注推動電子競技產業發展。

10年前騰訊已布局電競

騰訊高級副總裁、騰競體育董事長馬曉軼在致辭表示，10年前騰訊就已經開始佈局電競。他相信在整個中國地區，騰訊是在電競生態建設上投入最多的公司。

對於電競未來，馬認為，電競是一個具有極大成長空間和延伸空間的新興體育產業，有着龐大用戶群體，深受年輕人的喜愛，它獨特的互聯網特性，讓這項體育運動能夠與新興技術以及IP融合，從而延展出無限可能。

騰競體育董事長馬曉軼在致辭中講到，10年之前，騰訊就已經開始佈局電子競技。（英雄聯盟官方賽事中心提供）

中長期實現擴大商業收入

雙方將組建電子競技專項團隊，更專注的投入在電競生態的建設與營運中。在中短期方面，騰競體育將先在中國圍繞英雄聯盟電競這一核心資產和品牌，打造行業團隊，壘實用戶和社區基礎，並通過提高賽事營運能力，不斷提升產品品質，持續反哺電競生態系統，並樹立行業核心標準。

中長期來看，公司致力發展成為有國際競爭力和影響力的電競體育運營商，打通上下游並實現全產業鏈佈局，兼具內容發展和平台營運，並實現擴大商業收入的多元化和可持續發展。