香港航空及發行人均確認能贖回擔保票據　業務營運正常

香港航空（港航）早前傳出陷入債務危機，更有傳國家開發銀行（國開行）出手協助港航度過危機。港航債券發行人Blue Sky Fliers昨日﹙10日﹚在聯交所發表公告指，確認港航將能夠根據擔保票據的條款在到期日贖回擔保票據。該批票據於本月20日到期，金額為5.5億美元（約42.9億港元），票面息率6.9厘。

發行人及香港航空確認，並無發現任何可能對發行人或香港航空履行其有關擔保票據責任的能力有重大影響的資料，以及在沒有不可預見的情況下，並在考慮其業務前景、內部資源及可用信貸額度後，港航業務營運截至公告日期﹙1月10日﹚仍然正常。

據彭博終端機，該筆債券價格今日已彈上99美元水平，較今年1月2日低見79.492美元顯著反彈。

冀澄清市場謠言 斥毫無根據及惡意

Blue Sky Fliers表示，注意到近期有關香港航空財務流動性以及其履行擔保票據相關責任的能力的市場謠言及某些文章，香港航空在作出合理查詢後，希望澄清市場謠言毫無根據、屬惡意和誤導。香港航空否認市場謠言，並保留其採取一切適當行動的權利，包括開始訴訟程序，以保護其合法權益免受對其和/或其成員的任何毫無根據的指控。

Blue Sky Fliers的唯一董事為孫劍鋒，翻查資料，2017年A股上市的海南航空控股年報顯示，首席執行官名稱亦為孫劍峰，並為香港航空副總裁。但有報道指，孫於2018年11月29日退任首席執行官一職。