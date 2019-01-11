【收市總結】恒指再漲145點　人民幣彈升　國航爆上8.2%

撰文：鄭寶生
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港股午後稍為向上，但升幅不大。恒指收報26667點，上升145點；國指收報10454點，上升60點。成交額887億元。
中國副總理鶴傳將於月底訪美，人民幣今日急彈，中資航空股受惠。國航（0753）收報7.29元，上升8.2%；南航（1055）收報5.37元，上升6.1%；東航（0670）收報4.65元，上升近5%。
莎莎下挫4.7% 優品360高上市價17%
莎莎（0178）業績遜預期，券商下調目標價，股價收報2.66元，下跌4.7%。
碧桂園服務（6098）配股集資近20億元，收報11.28元，下跌12.6%。
今日上市的優品360（2360）收報1.17元，較上市價1元高17%。
瑞聲上揚5% 中國生物製藥回吐3.9%
其他股份方面，瑞聲（2018）收報46.2元，上升5%；神華（1088）收報18.56元，上升3.2%；中國海外（0688）收報27.45元，上升3%；舜宇（2382）收報68.75元，上升2.7%；長實集團（1113）收報64.1元，上升1.5%；滙控（0005）收報65.4元，上升0.9%；旺旺（0151）收報6.14元，下跌1.4%；銀娛（0027）收報48.05元，下跌2.8%；中國生物製藥（1177）收報5.45元，下跌3.9%。
中國A股午後回升，上證收報2553點，上升18點；深證收報7474點，上升45點。
日股收報20359點，上升195點。