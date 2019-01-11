長實晚宴　李澤鉅首以主席身份致詞︰身在福中更要惜福﹙附全文﹚

長和系今日於會展舉行集團週年晚宴，焦點之一當然是李澤鉅接捧「超人」李嘉誠後，首次以主席身份於晚宴致詞。



李澤鉅指出，父親在去年轉任集團資深顧問，今晚是自己第一次以長江集團主席的身份出席週年晚宴，相信各同事亦感覺到，他繼任主席後公司的一切政策方向持續，傳承長江集團的優良傳統，秉持「發展不忘穩建」的精神。

他又，這些年來，與很多同事一起工作數十年，一同成長，正好體會到古語「三人行，必有我師」的意思，並稱能與眾多有才能的人共事，建立亦師亦友的關係，「實在是我的福份。我身在福中更要惜福，我衷心希望大家繼續支持及提點我。」

李澤鉅亦提及環球經濟政治動盪，對集團亦帶來影響，「保護主義抬頭、貿戰風波持續、英國脫歐存在變數、多國進行選舉、加息週期重臨，各種議題對世界局勢以至集團業務不無影響。面對種種挑戰，特別近期本港地產市道呈現下跌趨勢，我們數年前開始致力增加固定收入之策略發揮顯著的作用，集團擁有強勁的現金流。」

以下為李澤鉅於晚宴致詞全文內容︰



資深顧問、各位董事、各位同事：



新年快樂！很高興與大家一同慶祝 2019 年的來臨。

今年的週年晚宴對我來說別具意義。

我父親在去年轉任集團資深顧問。今晚是我第一次以長江集團主席的身份出席週年晚宴。同時，今年亦是我加入集團的第 35 年。我相信各位同事感覺到，我繼任主席後公司的一切政策方向持續，傳承長江集團的優良傳統，秉持「發展不忘穩建」的精神。

三人行 亦師亦友

這些年來，我與很多同事一起工作數十年，一同成長，正好體會到古語「三人行，必有我師」的意思。長江集團現時的業務遍佈全球 50 多個國家，員工人數超過 32 萬。我有機會與眾多有才能的人共事，建立亦師亦友的關係，實在是我的福份。我身在福中更要惜福，我衷心希望大家繼續支持及提點我。有建議時，歡迎大家向我提出；有不同意見與觀點時，亦歡迎與我坦率討論，務求同心協力，推動集團的持續發展。

宏觀外在環境，去年環球經濟政治動盪。保護主義抬頭、貿戰風波持續、英國脫歐存在變數、多國進行選舉、加息週期重臨⋯各種議題對世界局勢以至集團業務不無影響。面對種種挑戰，特別近期本港地產市道呈現下跌趨勢，我們數年前開始致力增加固定收入之策略發揮顯著的作用，集團擁有強勁的現金流。我們在去年八月的中期業績已提及，預計長江實業 2018 年固定溢利收益將較2016 年之水平增加超過 50%。

隨著內地持續優化經濟結構，側重高質量方向，預期國家經濟可穩步增長，持續健康發展。展望新一年，相信大型經濟建設如一帶一路及大灣區的成果會日益顯現，為國家帶來更多新機遇。

長江集團具備健全的財務根基、以及多元化及全球化的業務。憑藉這些優勢，來年我們會繼續為股東創造價值及爭取回報。

最後，我要特別多謝大家過去一年的辛勤工作及寶貴貢獻。

希望新一年大家繼往開來，事事順利，身體健康。祝大家今晚盡興!

主席

李澤鉅

2019 年 1 月 11 日