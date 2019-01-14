去年12月中國出口增0.2%遜預期　全年人民幣計價出口增7.1%

中國海關總署公布，按人民幣計，中國去年出口按年增7.1%，進口按年增12.9%，全年貿易順差2.33萬億元人民幣，按年減少18.3%。按美元計價，去年全年出口按年增長9.9%，進口按年增長15.8%，全年貿易順差3517.6億美元，按年下降16.2%。

按人民幣計，去年12月出口按年增長0.2%，遠遜於預期的升6.6%；進口按年跌3.1%，較預期的升12%低，內地進出口總值更出現按年倒退1.2%。12月貿易順差近3950億元人民幣。

若與去年11月相比，內地進出口總值按月跌4.8%，出口總值跌幅為0.9%，進口總值跌幅為9.7%。

以美元計 去年12月出口按年跌逾4%

按美元計，12月貿易順差570.6億元，為2015年12月來新高，亦較預期的516億元為佳。期內，進口按年倒退7.6%，創2016年7月以來最大降幅，並遠差過預期的增長4.5%。出口亦按年減少4.4%，創2016年12月以來最大降幅，亦較預期增長2%遜色。

去年12月，中國對美國貿易順差為298.7億美元，11月順差為355.4億美元，按月減少16%。

去年大豆進口量大跌近8%

海關總署表示，去年全年大豆進口按年下跌7.9%至8,803萬噸；原油進口按年增加10.1%，至4.62億噸；天然氣進口按年急升31.9%，至9,040萬噸，為紀錄以來新高。

另外，中國去年對美國出口按年上升11.3%，至4,784億美元；對美國進口按年增加0.7%，至1,551億美元；去年對美國貿易順差3,233.2億美元，創2006年以來新高。