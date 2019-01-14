【收市總結】恒指回吐368點　優品360爆升42.7%

港股連升6日之後今日明顯回吐，午後市場無大起色。恒指收報26298點，下跌368點；國指收報10292點，下跌162點。成交額737億元。
新經濟股捱沽 有才天下插8.6%
部份新經濟或網絡相關股捱沽，有才天下（6100）收報22.8元，下跌8.6%；閱文（0772）收報35.25元，下跌4.9%；平安好醫生（1833）收報29.15元，下跌4.4%；美圖（1357）收報2.59元，下跌4.1%；美團點評（3690）收報43.9元，下跌3.5%；小米（1810）收報10.02元，下跌3.1%。
中海油下挫4.7% 中石化下試6元
石油股疲弱，中海油（0883）收報12.22元，下跌4.7%；中石油（0857）收報4.9元，下跌3.2%；中石化（0386）收報6.04元，下跌1.6%。
濠賭股亦受壓，永利（1128）收報16.24元，下跌4.2%；銀娛（0027）收報46.3元，下跌3.6%；澳博（0880）收報6.77元，下跌2.9%；新濠（0200）收報15.28元，下跌2.8%；金沙（1928）收報34.65元，下跌2.8%；美高梅（2282）收報12.9元，下跌2.4%。
優品360 1月11日以1元上市，今日勁升至1.67元，即兩日累計高上市價67%。（資料圖片）
優品360高上市價67% 聯想跌5.3%
優品360（2360）上市第二個交易日，收報1.67元，上升42.7%。
高盛上調目標價至7.2元，刺激聯想集團（0992）收報5.73元，下跌5.3%。
騰訊下滑2.8% 石藥插水3.2%
其他股份方面，騰訊（0700）收報321.8元，下跌2.8%；吉利（0175）收報10.76元，下跌3.1%；中國人壽（2628）收報16.88元，下跌3.1%；石藥（1093）收報11.68元，下跌3.2%。
中國A股全日下滑，上證收報2535點，下跌18點；深證收報7409點，下跌64點。
日股今日假期休市。