滙控范寧：長線投資待中美貿易戰明朗化

滙控（0005）行政總裁范寧（John Flint）出席亞洲金融論壇時表示，環球市場氣氛脆弱，中美貿易戰令市場失去信心。他指，不建議目前進行短線投資，如要作短線投資，要留意市場有較大波動性。長期而言，則需要待幾項因素明朗化，包括中美貿易戰出現正面訊號、英國脫歐明朗化，以及環球經濟轉趨穩定。

范寧：綠色經濟將成為其中一個全球經濟增長點

范寧指，美國經濟仍然強勁，基本面相對穩定，相信聯儲局仍會繼續收緊貨幣政策，包括進行加息操作，但他指已看到聯儲局在聆聽市場聲音，市場亦有正面反應，認為是一件好事。他提到，全球正推動綠色融資項目的發展，他相信可持續基建投資的規模在2023年會達到6.9萬億美元，相信綠色經濟將成為其中一個增長點，長遠而言，新興市場特別亞洲地區是值得投資。

滙控行政總裁范寧說，可持續基建投資的規模在2023年會達到6.9萬億美元，相信綠色經濟將成為其中一個經濟增長點（區嘉俊攝）。

現場觀眾看好東南亞今年有最佳投資回報

論壇又設有現場投票環節，對於2019年在哪個國家投資會有最佳回報，現場出席者選出東南亞為最佳（39%），其次是中國（35%），之後依次是美國（16%）、其他（4%）、日本（3%）、西歐（2%）。

另外，對於未來一年哪個行業業的全球增長潛力最大，最多人看好醫療保健（38%），其次是電訊、媒體、科技和電子商務（30%），之後依次是綠色產業、環保產品和服務（19%）、金融服務（6%）、食品和農業（4%）、其他（2%），最意想不到是房地產和基建的板塊，只有1%出席者投選。