星展銀行：今年首季是牛熊拉鋸戰　建議以「啞鈴策略」投資

星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福發表今年第一季投資展望，預期將呈現「牛熊拉鋸戰」，估計首季美國GDP增長動力持續，約2.5%，歐洲維持1.8%增長，日本穩定在約1%增長，以及亞洲保持平穩，中國將放慢GDP增長至6.2%。

看好健康護理、運動休閒版塊

股票方面，他看好美股和亞洲股票，看淡歐股。他指看好的板塊有三大投資主題為健康護理（health care）、數碼經濟的轉型（Transitioning into a digital economy ）和運動休閒（Athleisure） 。

侯偉福指出，健康護理包括醫藥、生物科技、醫療設備、保險等，較周期性股平穩，而數碼經濟主要是於中國發生，圍繞社交和支付平台，相關股價去年已回落，現金流相對較強，可見是較安全的長線投資機會。

至於運動休閒，他認為此為千禧世代的消費潮，主要是交叉宣傳、名人效應和限量銷售提升盈利。

星展銀行（香港）投資總監辦公室（北亞區）高級投資策略師李振豪（圖右一）認為，環球經濟放慢而不是衰退。（陳嘉碧攝）

環球經濟放慢而不是衰退

星展銀行（香港）投資總監辦公室（北亞區）高級投資策略師李振豪建議，今年投資策略是「啞鈴策略」，即投資在風險的兩端，最低風險的產品會看好派息股、BBB級債券和健康護理板塊股票，較高風險的產品則是科技股和亞洲股票。

他也強調環球經濟放慢而不是衰退，相信「啞鈴策略」在第一季行之有效，長線可投資於電子商貿和千禧世代消費相關的股票。

股票回報仍較債券回報吸引

有分析認為去年已步入熊市，他們用了以往3個熊市比較，指出不相信是熊市的原因。侯偉福指出，比起1987年的「黑色星期一」，當時債息達9厘，現時美國十年期債息約2.7厘，加上現時股票和債券息差約2厘 ，相對而言股票仍較吸引。

至於2000年的「科網股爆破」，他認為過往科技不等於今日科技，更不同是過往以瀏覽量衡量股價，現時是以盈利行先。而2008年「金融海嘯」，當時銀行資金鏈斷裂，他指出現時仍見到併購新股持續。