市傳Visa及Mastercard入華受阻　人民銀行稱從未干預

財經快訊
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有報道指美國支付機構Visa及Mastercard進入中國市場的進程受阻，人民銀行應稱，該行從未干預。

有報道指兩間機構1年多前向人行提交申請，但至今尚未受理。

稱沒有要求兩公司　要成立在華合資子公司

人行支付司負責人回應內地傳媒《華爾街見聞》回應時稱，人行一直積極推動銀行卡市場對外開放，通過引入競爭機制揚高服務水平。對於市場機構以何種方式申請准入，人行始終秉持尊重商業選擇的原則，從未進行干預，也從未要求他們成立合資公司以便在華展開業務。

上述負責人稱，中國已經建立了市場開放的相關法規，對內外資機構均規定了同等的准入條件和程序，以營造公平的市場競爭環境。人行一直遵循公開公平公正的市場化原則，嚴格依法展開准入的申請受理和審查工作。

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正待Visa補充資料　Mastercard未重新申請

至於Visa和Mastercard，負責人Visa在2018年提交申請資料，並在2018年1月撤回。而2018年4月再次提交申請，但由於申請資料有問題，人行正要求該公司提供補充資料，因此尚未正式受理。

Mastercard則於2017年提交資料，2018年6月撤回，目前人行並未收到新的申請。

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