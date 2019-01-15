財政部指今年將有更大規模減稅降費　加大財政支出

中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，財政部部長助理許宏才表示，2019年會有更大規模的減稅和更為明顯的降費。

許宏才表示，今年的財政政策將在穩定需求的同時，堅持以供給側結構性改革為主線，貫徹「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針，增強微觀主體活力。

重點減輕製造業和小微企負擔

措施方面，今年要實施更大規模減稅，重點減輕製造業和小微企業負擔，支持實體經濟發展。另外亦要推進更明顯的降費，清理規範地方收費項目，加大胡亂收費查處和整治力度。

較大幅度增加地方專項債規模

此外，今年亦要加大財政支出力度，適度擴大財政支出規模。同時較大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設和補短板。

而財政部亦要提高財政資金配置效率，堅持有保有壓，聚焦重點領域和薄弱環節，例如脫貧、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域。但同時政府要過「緊日子」，嚴控「三公」經費預算。

另外要提高財政資金使用效益，更好地推動政策落地見效。

中國財政部表示，今年重點減輕製造業和小微企業負擔。（中新社）

發改委要確保經濟處合理區間

此外，發改委副主任連維良亦表示，要解決好民營企業和小微企融資難、融資貴的問題。

政策要深化國資國企、財稅金融、土地、市場准入、社會管理等領域改革，強化競爭政策的基礎性地位，創造公平競爭的制度環境。

社會政策則要以就業優先，確保群基本生活底線。發改委要加強經濟形勢監測預警，做好政策儲備，確保經濟運行處於合理區間。