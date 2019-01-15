蘋果iPhone銷售失色股價大插　要翻身　竟然是收購任天堂？

蘋果公司生產的產品可謂潮流人士恩物。這種印象讓蘋果推出的電子產品，能以較高價格出售，亦讓公司的毛利率可以保持在接近4成水平。可是蘋果在去年9月推出的3款新iPhone銷售情況令人感到失望，既受到內地等多個市場經濟放緩影響，另一個原因就是產品定價太高。蘋果作為不少基金經理愛股，一眾在華爾街工作的金融界人士，便紛紛獻計，希望蘋果可以谷底反彈。

那麼分析師又提供了哪些意見？據《巴隆氏》（Barron's）報道，對蘋果看法較牛的Wedbush分析師Daniel Ives指出，蘋果可以透過將產品減價及收購與服務及內容供應商。

蘋果去年推出3款新iPhone銷售反應欠理想。（視覺中國）

大好友建議蘋果在內地減價

先說一說Daniel Ives，他可以就是一名蘋果好友，予該科技公司「跑贏大市」評級，目標價為200元（美元‧下同），較目前華爾街分析師平均予蘋果的180元目標價，有逾1成溢價。既然是粉絲，提出的意見總希望蘋果業務可以從反彈。特別是在過去3個月，蘋果股價累跌32%，不打翻身戰是不行。

Daniel Ives的建議有兩方面。第一是在內地市場對產品採出較進取的減價策略。減價有助處理在新款iPhone產品推出前，可能高達1,500萬至2,000萬部iPhone處於「閒置」的手機。甚至避免為進行價格競爭，將產品價格調整得更低的情況。

事實上蘋果或已經採取有關產品減價的策略，京東及蘇寧等內地電商，上周將部份型號iPhone減價，價格甚至較蘋果內地官網為低，顯示出蘋果已開始採取行動，打價格牌來應對市場環境。他又指出若蘋果在內地市場的用戶數目下降，將會導致未來數年在區內陷入苦戰。

日本遊戲公司屬蘋果合適收購對象？（視覺中國）

另一建議是收購內容供應商

另一個由Daniel Ives提出的建議，便是針對內容作出大型收購，促使蘋果可以為其生態系統創造更多機會。他又指出，與Netflix﹑亞馬遜及AT&T等企業相比，蘋果已明顯落後於人。縱使過往蘋果並不熱衷於收購，可是通過內部發展以內容的進度太慢，所以建議對方針對內容供應商作大型收購。

那麼蘋果的收購對象是哪一間公司？《巴隆氏》的分析師Tae Kim建議蘋果可以考慮收購日本遊戲公司任天堂。

其理據是蘋果與任天堂之間有不少相似之處，包括擁有龐大數目的現金﹑受到用戶喜愛的品牌及具忠誠度的用戶等。未知是否受到此消息刺激，任天堂股價今日彈升4.6%至3.173萬日圓。

Daniel Ives又何看法？他認為蘋果可以考慮，收購與電影及電視節目內容有關的公司，包括Lionsgate及Viacom等，反而將Netflix﹑迪士尼及電腦遊戲等公司，放在較後位置。

不論是收購電影公司或是電腦遊戲公司，似乎市場人士的共識是，蘋果需要加強內容服務，未知管理層看到有關報道及建議內容，又有何感想？