出錢請實習記者　Facebook斥23.4億「協助地方傳媒生存」

社交平台Facebook近年飽受批評，被指經營模式破壞傳媒生態，削弱傳媒的盈利能力。公司宣布將於未來3年，在全球範圍向地區傳媒投資3億美元（約23.4億港元）。

「計劃並非與Facebook產品綑綁」

公司稱，今次投資是一項全球計劃，協助美國及其他地方的新聞媒體，建立可持續的商業營運模式。

Facebook表示，與之前在新聞業務的投資不同，今次的投資「明顯地不是與Facebook相關產品綑綁」。

之前的新聞業務投資備受批評，其中一個原因，就是之前的計劃着重於將新聞傳媒及出版者的內容投放在Facebook之內，但公司的演算法等內容策略屢有更改，結果一次又一次「傷害」了苦苦追隨的新聞機構。

Facebook全球新聞夥伴關係副主席Campbell Brown表示：「我們正繼續對抗假新聞、錯誤資訊以及劣質新聞。但同時我們有好機會亦有責任，去幫助地區新聞媒體成長和發展。」

Facebook除了出錢請實習記者到社區媒體工作，還會協助他們改進使用科技的技術。（路透社）

協助地區傳媒利用新科技

第一輪投資將會協助地區報道加強資源，幫助他們研究如何利用新技術改進新聞取材以及創造新產品。

Facebook還會招募實習社區記者，再委派到地區新聞媒體工作。

此外，Facebook還會以美國志願者計劃Peace Corp為藍本，資助新的計劃，在未來5年為地區傳媒增加1,000名記者。

機構稱fb新計劃 助吸引廣告客

今次投資計劃對象包括多個美國傳媒機構，擁有80間新聞機構的聯盟Local Media Consortium，行政總裁Fran Wills就表示，Facebook幫助他們建立「品牌內容計劃」，以吸引新的廣告客戶。

他認為，這項計劃增加可以投放在Facebook平台的好新聞數量，直接受使用者受惠，最終Facebook也會得益。