【中午收市】英國脫歐方案否決　恒指僅跌66點　長和更倒升1%

英國脫歐投票一如市場預期遭到否決，股匯市場表現冷靜，港股今早低開之後跌幅收窄。恒指中午收報26763點，下跌66點；國指收報10487點，下跌15點。成交額493億元。
港交所上升0.2% 長建下滑0.8%
英國業務較多的股份，今早變動不大。長和（0001）收報79元，上升近1%；港交所（0388）收報237.4元，上升0.2%；保誠（2378）收報146.2元，上升0.1%；渣打（2888）收報61.75元，下跌0.1%；滙控（0005）收報64.9元，下跌0.3%；長江基建（1038）收報60.45元，下跌0.8%。
石藥上漲4% 恒大健康勁升6.9%
部份醫藥股上揚，綠葉製藥（2186）收報5.49元，上升近5%；石藥（1093）收報12.4元，上升4%；中國生物製藥（1177）收報5.64元，上升3.3%；金斯瑞（1548）收報11.64元，上升2.6%。
擁有電動車概念的恒大健康（0708）收報15.84元，上升6.9%。
堡獅龍bossini昨日發出盈警，表示由於冬季異常溫暖，以及消費意欲放緩，2018年虧損會擴大至最多2800萬元。（bossini facebook）
堡獅龍重挫10.2% 丘鈦勁跌6.7%
昨日盈警的堡獅龍（0592，bossini）收報0.265元，下跌10.2%。
預期盈利大跌95%的丘鈦（1478）收報4.21元，下跌6.7%。
發可換股債的聯想集團（0992）收報5.5元，下跌3.7%。
恒安突破59元水平 舜宇下滑2.7%
其他股份方面，恒安（1044）收報59.05元，上升近4%；碧桂園（2007）收報9.66元，上升2.2%；潤地（1109）收報30.9元，下跌2.1%；瑞聲（2018）收報46.8元，下跌2.5%；舜宇（2382）收報67.65元，下跌2.7%。
中國A股早段輕微向下，上證半日收報2568點，下跌1點；深證收報7544點，下跌2點。
日股半日收20414點，下跌140點。