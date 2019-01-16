中國4富豪將逾千億資產轉至家族信託　分析指或因「稅魔」作崇

內地「向富人徵稅」的陰霾漸濃之際，不少富豪開始把個人財富轉移至家族信託基金中。《彭博》報道，自去年年底，已有4位中國富豪把逾170億美元（約1,326億港元）的個人財富轉移到家族信託中，包括內房大佬、融創中國（1918）董事長孫宏斌。

融創中國董事長孫宏斌近日將手上大部份公司股份轉移至家族信託之中。﹙資料圖片﹚

內地4大富豪 被指轉移逾1300億元身家

《彭博》指，孫宏斌在1月12日披露，將手上大部份的融創中國股份權轉讓給South Dakota Trust Co。翻查港交所股權披露資料，South Dakota Trus現持有融創中國20.42億股，以今日收市價26.4港元計，金額達539億港元。補充資料顯示，孫宏斌作為設立人創立了家族信託，South Dakota Trust 為其家族信託的受託人，孫宏斌及其若干家族成員為家族信託的受益人。

另外，港交所股權披露資料亦顯示，中國女富豪之一、龍湖集團（0960）主席吳亞軍、達利食品（3799）創辦人許世輝，及周黑鴨國際（1458）控股股東唐建芳近期也有類似舉動。上述三家公司解釋，轉讓目的與接班人計劃有關。

上述4位富豪的家族信託都涉及英屬維爾京群島實體，轉讓資產總計達170億美元（約1,326億港元）。

內地女星范冰冰去年因涉偷逃稅，惹來廣泛關注。﹙視覺中國﹚

范冰冰逃稅被罰6億

《彭博》分析指，不少中國富豪因擔心政府今年向大眾減稅的同時，有可能亦向他們「埋手」。資料顯示，內地富豪今年去年財富已升至估計的24萬億美元﹙約187.2萬億港元﹚，有可能因而成為內地稅局進一步「審查」的對象，令許多有錢家族找尋「避風塘」，如家族信託。《彭博》早前報道指出，這24萬億美元的財富，有1萬億美元存放在外地。

雖然目前未有政府向有錢人「落手」的新聞，但去年在內地影視圈，就早起了一場「稅務」風波。內地女星范冰冰因涉偷逃稅2.55億元人民幣，除了要補回稅款，還需繳納逾6億元人民幣的滯納金及罰款。范冰冰事件，已引發有關中國稅收「不公」的討論，當時有分析指，種種跡象表明，中國啟動了一系列針對富裕階層的徵稅措施。

提供資產管理服務公司諾亞香港執行長劉彥向《彭博》 稱，離岸信託未必可以完全避稅，但在一定程度上為富翁贏得更多稅收遞延空間。不過，劉補充，中國新稅法沒有明確說明離岸信託資產是否要收稅，且若果要徵稅，亦要看各種條件，例如信託受益人是否中國納稅居民。

《彭博》分析指，不少中國富豪因擔心政府今年向大眾減稅的同時，有可能亦向他們「埋手」。﹙視覺中國﹚

中國去年加入CRS

報道又認為，「向富人徵稅」是中國稅務系統較大改革的一部分，背後一個驅動原因，主要是因為中國面對龐大的債務負荷。去年9月，中國首次與其他部分國家交換CRS（海外金融帳戶共同申報凖則）信息，自動交換財務帳戶資料的安排，料將有效打擊中國公民在全球範圍內逃稅漏稅、洗錢等行為。

同月，中國亦已經依據《多邊稅收徵管互助公約》第29條之規定，將《公約》效力正式擴大至香港和澳門兩地，以便內地與香港實施稅務事宜自動交換財務帳戶資料的安排。