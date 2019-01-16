盛傳多時　內地保險界「老行尊」萬峰　正式辭任新華保險董事長

新華人壽保險（1336）的董事長傳聞終於有確實發展。公司公布，董事會收到董事長萬峰的辭職函。公司表示，萬峰以個人年齡原因，辭去董事長兼首席執行官、法定代表人、執行董事、董事會戰略與投資委員會主任委員、首席風險官、新華資產管理股份有限公司董事長及其他一切職務。

年齡原因辭任所有職務

萬峰的辭職即日生效，同時不會影響董事會運作。萬峰亦已經確認，與董事會並無任何分歧。

新華保險會由黎宗劍代行董事長。

萬峰辭任的消息上星期在內地財金界盛傳，之所以令人震驚，原因是他帶領了新華人壽多年，推進多項改革，且有顯著成果。

萬峰是內地保險界的「老行尊」，2014年起帶領新華保險推動多項改革，早前傳出他離職的消息，令市場大為震驚。（新華保險網頁）

2014年起帶領新華人壽改革

萬峰在2014年起在新華保險任職，主力多項改革，包括推出健康養老保障型產品，建立續期拉動業務模式。《北京商報》引述業內人士稱，萬峰擁有30多年經驗，涉獵多個部門，是保險界最後一批「50後」領導人之一。

市傳供職新光海航人壽 暫無公告

早前傳出萬峰不會再擔任新華保險的掌舵人，並會赴任新光海航人壽。但目前為止新光海航人壽方面未有正式公布。

新華保險股價從去年10月高位約40元，下跌至萬峰辭任消息傳出前約30元水平。而該消息令公司股價急跌約1成，最低曾見27.3元，今日收報28.95元。