【英國脫歐】德汽車工業協會警告　若英國硬脫歐　後果屬災難

英國國會否決英國首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐方案後，即時引起商界對英國與歐盟經濟及商業前景的憂慮。德國的汽車企業更發出警告，指出若英國採取硬脫歐，其影響屬災難性，屆時英國及歐盟均會面臨失業問題。因此促請英國立法機構採取行動，以確保目前零關稅的貿易環境得以延續。

汽車工業對英國最終採取哪一個形式脫歐相當關注，因為在英國組裝的汽車，80%是出口，而歐盟更是主要市場，其中有相當份額是出口至德國。同時英國亦是德國汽車工業主要出口市場，在2016年德國汽車工業共出口80萬輛汽車至英國，佔全國出口量的20%。

促盡快釐清不確定性

德國汽車工業協會更指出，若最終英﹑歐雙方無法就脫歐達成協議，後果屬災難性，對商家及工人而言，是相當大的問題。不論是寶馬（BMW）﹑大眾（Volkswagen，又稱福士），以及平治（Benz）母公司戴姆勒（Daimler），均期望英國政壇人士可以釐清有關英國脫歐安排，以及確保零關稅的貿易環境可以持續。

寶馬更明言不確定的環境不利商業發展，因此已就最終出現硬脫歐情況作出準備，同時促請各方建立一個亳無障礙的貿易環境。

去年歐洲新車註冊量跌 2013年以來首次

此外歐洲汽車製造商協會公布，去年歐盟及歐洲自由貿聯盟國家範圍內，新車註冊量為1,560萬輛，按年下跌0.04%，為自2013年以來首次。單計去年12月，則下跌8.7%至104萬輛，其中英國新車註冊量跌6.8%。

歐盟及歐洲自由貿聯盟國家範圍內新車註冊量下跌，與新耗油量廢排測試標準，從去年9月起實施有關。有關安排實施後，已導致區內新車銷售連跌4個月。