指數基金之父John Bogle逝世終年89歲　曾獲巴菲特譽為「英雄」

指數基金之父、領航（Vanguard）基金創辦人約翰．柏格﹙John Bogle）周三﹙16日﹚在賓夕法尼亞州逝世，終年89歲。

領航於官方網頁宣布了John Bogle辭世的消息，形容他在美國投資界擁有近乎傳奇性的地位，於兩方面取得了巨大的成就。一方面，為個人投資者引入首隻指數互惠基金，由最初受到質疑到取得度泛認受性；另一方面，將互惠型基金的成本壓低。柏格於1974年創立領航基金，兩年後﹙1976年﹚創立全球第一個指數基金（Index Fund），以低廉投資成本吸引個人投資者，起初遭到同業看輕，戲稱做法十分「不美國」。不過，領航基金卻愈做愈大，目前管理資產規模已達到5.1萬億美元，其中指數基金佔了逾7成。

事實上，柏格獲《財星》雜誌評選為投資界四大「20世紀巨人」之一，但其投資方法一點也不複雜，明言散戶只要安安份份買入表現與大市掛鈎的指數基金﹙Index funds﹚，即使每年回報率「只有」7%，但借助複利的威力，100萬元的本金，30年後已能滾存到761萬元，升幅達到661%！柏格經常提醒投資者「時間是你的朋友，衝動是你的敵人」。

股神巴菲特直言，他認為最好的投資，就是長時間持續地買入低成本的指數型基金，形容柏格為他心中的英雄。