曾是占士邦70年代經典戰車　傳英國蓮花汽車將變「中國製造」

吉利汽車（0175）母企吉利控股於2017年收購英國跑車製造商蓮花汽車（Lotus Car）後，屢次傳出有意將蓮花的生產線移至中國。《路透社》報道指，蓮花計劃於武漢建立首個中國生產基地，意味這間老牌英國車廠將首度貼上「中國製造」的標籤。

料新車廠於2021年底建成

根據湖北省發改委網站文件，當地省政府於上月通過吉利興建新車廠的計劃，廠房將選址位於武漢漢南區，投資額高達90億元人民幣。武漢經濟技術開發區則稱，該車廠計劃於今年初開始建設，預料2021年底完成。車廠投產後，每年產量將達到15萬輛，主要生產燃油、電動及混能乘用車。

《路透社》引述當局上月發表的文件指，該廠房的生產項目將包含吉利控股的「蓮花計劃」。根據資料，目前公司主要的生產基地位於英國諾福克郡（Norfolk）。

蓮花汽車著名車款Esprit S1曾於占士邦電影登場。（網上圖片）

曾是「007」水陸兩用戰車

蓮花汽車為英國老牌車廠，著名車款Esprit S1曾於1977年上映的占士邦電影《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me）中粉墨登場，成為「007」的水陸兩用戰車，當時占士邦一角仍由英國傳奇演員羅渣摩亞（Roger Moore）主演。蓮花汽車曾組建車隊參與一級方程式賽事，惟於2005年以1英鎊（約10港元）象徵式作價售予雷諾車隊。

由於業績每況愈下，蓮花汽車自80年代起幾度易手。及至2017年，吉利收購該公司51%股份，及其母企寶騰汽車的49.9%股份。去年8月，外電引述消息指吉利計劃投資15億英鎊（約150億港元）協助蓮花汽車翻身，包括在英國擴建生產設施及研究中心。