日央行前首席經濟學家大預言　日圓兌美元將試80關　兌港元破10算

環球政經局勢未明，促使投資者將資金泊入具有避險功能的資產，日圓便是其一。早前日圓兌美元更曾突破105水平，為去年3月下旬以來首次。雖然近日日圓已回落至109至110水平，但是先後有日本央行前官員指出，日圓強勢將會持續。央行前首席經濟學家早川英男預期，當地經濟有機會在秋天時出現衰退，屆時日圓兌美元有機會上試80水平。

若早川英男的預測正確，屆時日圓兌港元將會重回「10算」時代。在現任央行行長累黑田東彥於2013年4月上台，推出質化及量化寬鬆前，日圓亦曾處於有關水平。

料最快今季日本陷入衰退

而早川英男的預測，較央行前理事門間一夫於上周作出預測更大膽。當時門間一夫預測，未來數個月，日圓兌美元將升至100水平，即每百日圓兌港元處於7.8元水平。

早川英男接受《彭博》訪問時指出，面對日圓升勢，屆時日本央行將無能為力，只能透過引入貸款負利率措施，以拖慢升幅。

早川英男在訪問中亦指出，日本經濟有機會在今年秋季至明年底出現衰退，其中一個原因為今年10月上調消費稅率至10%有關。又指出是次衰退會讓地區銀行陷入困難，屆時日本央行便可以透過援助為名，要求銀行採取貸款負利率政策。