滙豐屈宏斌料今年中國經濟增長達6.5%　人行再降準最少兩次

市場擔心中國經濟將持續放緩。滙豐大中華區首席經濟學家屈宏斌預料，今年人民銀行還有2至3次、每次100點子的降準，寬鬆措施下經濟增長或可達至6.5%。

人民銀行日前實行5,700億元（人民幣‧下同）逆回購操作，淨投放5,600億元，單日回購操作量及淨投放均創紀錄新高。

屈宏斌在記者會時提到，今年內地將有更多定向寬鬆措施，相信降準可增加銀行資金，通過窗口指導引導資金流入中小企，而不是流向房地產市場。因此預料下半年開始，措施對民企有支持，可改善投資及創造就業，但實際影響仍要觀察經濟數據再分析。

該行大中華區首席經濟學家屈宏斌（左一）指，寬鬆措施對各行各業都會有刺激作用，料今年內地樓市會溫和下降。（許世豪攝）

寬鬆措施下 槓桿率或上升

他又指，中國有足夠空間來實施更大規模的減稅降費，預料可以達到0.9%至1.5%的GDP規模增加地方政府的發債額度，可讓基建投資反彈。又指出，降準後槓桿將會上升，預計未來12個月，債務對GDP比率將會提升提升3至4個百分點，但相信風險可控。

市場擔心人行「放水」，資金重新流入房地產市場。他指出，寬鬆措施對各行各業都會有刺激作用，但預期今年內地樓市會溫和下降。

人民幣或回落至6.95水平

中美貿易戰方面，滙豐經濟研究亞太區聯席主席范力民認為，兩國會加速達成協議，但從數據去看，貿易戰未有影響中國的貿易，因降低入口美國貨的同時，加強了與其他各國，如巴西等的貿易。

至於外幣策略環球主管潘達維則預料，美元強勢下，兌其他貨幣會維持強勢，人民幣或貶至6.95水平。