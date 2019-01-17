【收市總結】港股轉跌146點　內房股變天　龍床盤發展商佳源瀉8成

港股今日中午曾一度上升，但午後中港市場再度受壓。恒指今日曾突破27000點水平，但未能企穩之餘還要倒跌。恒指收報26755點，下跌146點；國指收報10512點，下跌43點。成交額974億元。
中國海外下跌3.2% 龍湖重挫9.1%
早段表現還算理想的內房股午後急挫，龍光地產（3380）收報10.22元，下跌4.5%；中國海外（0688）收報27.15元，下跌3.2%；萬科企業（2202）收報27.2元，下跌3.7%；融創（1918）收報25.7元，下跌2.7%；碧桂園（2007）收報9.44元，下跌3.5%。
主席前夫配股的龍湖（0960）收報22.45元，下跌9.1%。
陽光100、仁天科技、弘達金控均大瀉
兩隻內跌幅特別大，屯門「龍床盤」菁雋的發展商佳源國際（2768）收報2.52元，暴瀉80.6%，最低見1.4元， 暴瀉89.2%。陽光100中國（2608）收報1.31元， 暴瀉64.6%，最低見0.75元， 暴瀉79.7%。
非內房股方面，物聯網股仁天科技（0885）午後亦暴瀉，收報0.016元，暴瀉73.3%，更曾低見0.01元「底價」，暴瀉83.3%。弘達金融控股（1822）收報0.027元，暴瀉68.2%，最低見0.014元，暴瀉83.5%。
佳源國際以屯門「龍床盤」菁雋在港一戰成名，該盤最細單位面積僅128平方呎。
信置下滑2.9% 優品360回吐12.4%
內房氣氛突轉差亦影響本港地產收租股表現，信置（0083）收報13.98元，下跌2.9%；新世界發展（0017）收報11.38元，下跌2.1%；恒隆地產（0101）收報15.48元，下跌1.7%。
半新股優品360（2360）再度回吐，收報1.41元，下跌12.4%。
中國生物製藥升幅收窄至2.9%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報6.02元，上升2.9%；吉利（0175）收報11.6元，上升0.7%；騰訊（0700）收報331.2元，上升0.1%；中信股份（0267）收報11.8元，下跌3.3%。
中國A股午後轉弱，上證收報2559點，下跌10點；深證收報7470點，下跌70點。
日股收報20402點，下跌40點。