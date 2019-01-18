Netflix一個月內股價飆升5成　高盛年初曾予400元目標價

美股上月在平安夜當日暴跌，道指跌逾650點仍歷歷在目，不少科網股跌幅慘重，當中美國網絡影視平台Netflix單日已跌半成。其實Netflix作為全球最知名和成功的串流平台，經營模式仍很新，盈利前景並不清晰，且開支龐大，財報表現起伏不定，令其抗跌力十分「麻麻」，股價便曾經試過由去年7月時418元（美元‧下同）的高位，跌到去年12月時的233元，跌幅高達44%。

但公司在短短一個月收復失地，期內股價飆升51%，由平安夜當日股價233.88元，升至最新353.19元，跑贏其餘科網股。

第四季業績一般

Netflix股價較月持續向上，部份原因是個別投資者希望Netflix最新的業績「回勇」，惟翻開Netflix剛公布第4季業績，發現表現十分一般。

雖然盈利及新增付費用戶皆高於市場預期，但收入增長速度明顯放緩，只有41.9億元，低於市場預期的42.1億元。

公司亦不斷「大灑金錢」製作原創內容以迎戰競爭對手Amazon及迪士尼等，第4季公司自由現金流為負13.2億元，公司料去年全年已「燒錢」約30億元，平均每日花費約821萬（約4,600萬港元）。Netflix公布業績後，收市後時段股價一度挫逾4%，最終下跌3.8%。

Netflix早前表示將繼續加強原創內容，圖中為去年底推出的自家驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）。（電影劇照）

串流影音競爭激烈

Netflix是串流影音的行業龍頭，研究機構eMarketer曾料去年全球OTT訂閱用戶數達7.65億個，其中Netflix的市佔率達44%，但公司與主要對手HBO及Amazon的競爭激烈，又要面對新加入市場的後起之秀，例如今年即將推出的串流平台的迪士尼，以及計劃推出影音訂閱服務的沃爾瑪（Walmart）等。

為保龍頭地位，Netflix不敢掉以輕心。除了加強內容製作，公司亦在本周二（15日）宣布加價，美國的訂閱用戶月費將加13%至18%，為Netflix推出以來加幅最高的一次。這些因素都令Netflix股價起伏更大。

高盛認為，Netflix在內容製作的投資可帶來極佳收益，給予目標價400美元。（視覺中國）

大行​看好公司前景 內容製作可帶來高收益

雖然競爭劇烈，但大行仍看好公司股價。高盛在今月初表示Netflix仍有50%的上升空間，當時股價為271.2元，並給予目標價400元，認為公司在內容、科技及行銷上的投資，可帶動用戶增長，內容製作的投資亦可帶來極佳收益，並在2022年產生正現金流。

《彭博社》亦報道，一位投資者在Netflix公布業績前押重注，因看好業績而疑似買入價值超過2.2億元的ETF產品。本周三，市值38億元的通信服務板塊投資基金XLC，獲得逾6.62億元的資金流入，似乎與該位投資者有關。Netflix公布業績後，收市後時段股價一度挫逾4%，最終下跌3.8%。