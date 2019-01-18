港股曾彈升逾300點　醫藥股跑出　中生製藥抽升逾7%

撰文：張偉倫
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中國副總理劉鶴將於本月底前往美國，就經貿議題與美方進行磋商。消息帶動港股造好，大市今早高開238點後，升幅曾擴大至逾300點，高見27110點。
恒生指數最新報27017點，升261點；國企指數最新報10614點，升101點。
醫藥股今日獲投資者追捧，中國生物製藥（1177）升7.6%，最新報6.48元，石藥集團（1093）升2.9%，最新報12.98元，藥明生物（2269）升0.4%，最新報60.25元，金斯瑞生物科技（1548）升1.1%，最新報11.46元。
內房股反彈 碧桂園漲2.8%
內房股亦有理想表現，碧桂園（2007）升2.8%，最新報9.7元，中國海外（0688）升1.1%，最新報27.45元，華潤置地（1109）升1.8%，最新報31元。
重磅藍籌股方面，獲大行唱好的友邦保險（1299），今早曾高見70元，創1個月新高，最新報69.4元，滙豐控股（0005）升0.2%，最新報65.3元，騰訊控股（0700）升1.1%，最新報335元。
地產股亦普遍上，新鴻基地產（0016）升1.6%，最新報123.4元，新世界發展（0017）升1.8%，最新報11.58元，長實集團（1113）升1.3%，最新報63.35元。