施永青指本港應引進更多人才　以提升港青競爭力

政府近日大力推動大灣區發展。中原集團創辦人施永青認為，要推動更多香港年輕人認識內地，願意到內地工作，最好的方法是香港開放引入更多人才及競爭，「香港鬆少少﹙限制﹚，放內地人才來港競爭下，即刻嘗到﹙競爭﹚味道。你班香港後生仔唔好成日咁威，香港無得做，咪返鄉下耕田囉！你啲工畀人搶晒，你唔洗返大陸？」

冀香港與世界一同進步

施永青出席一場研討會後指出，這樣的做法看似極端，但有助增加香港競爭力， 如美國紐約一樣，都有很多不同的國藉的人在那裏工作。他強調，想法是希望香港同世界一齊進步，「成人話內地人搶走了份工，你要面對競爭，才會有進步。」

左起︰香港測量師學會研討會籌備委員會主席溫偉明、中原集團創辦人施永青及立法會議員謝偉銓。﹙許世豪攝﹚

施永青：內地法治仍是一個嚴重的問題

香港測量師學會研討會籌備委員會主席溫偉明指，學會旗下只有約1成員工有意到內地出差或工作，他認為國家已經進步，港青應多了解。

施永青補充，旗下有員工在深圳工作，但每天下班仍堅持回港休息，「我問佢點解，佢話擔心內地的法治。」他指，法治對內地來說的確是一個嚴重的問題，特別是貪腐，他曾希望舉報某官員，但被同事阻止，「佢哋話唔好呀施生，唔係個個可以告。」

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就指，應借香港的專業水平，協助內地提升水平。

施永青表示，法治對內地來說的確是一個嚴重的問題。﹙路透社﹚

中原於大灣區約有2萬員工

施永青又表示，大灣區發展空間大，中原在該區有約2萬名員工，每年促成3,000億至4,000億元的交易。目前一手方面在內地仍佔優，但二手競爭激烈，主要因為內地代理善用科技，提供包括「VR睇樓」、「直聊」通訊與代理聯絡等。

溫偉明亦指出，內地房地產行業規模大，一間內房商一年銷售已超越全港整個一手市場，增長潛力較高。