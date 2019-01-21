3香港﹕有待政府發5G牌　目前未有推出服務時間表

香港最快今年內將有5G技術投入到商用，和電香港（0215）行政總裁古星輝表示，公司旗下3香港早前已做5G場外實地測試，證明公司已具備相關技術，不過，現時仍等待政府發牌安排，暫未有發展預算額可對外公布。

至於5G推出時間表，他指，現時仍有眾多安排仍是未知之數，所以較難公布具體時間表。

推國際漫遊計劃

港人熱愛外遊，令外遊期間的數據漫遊服務需求不斷增加，3香港公布，推出「3.世界更自由」78元漫遊數據月費計劃，覆蓋範圍包括內地、日韓台及歐美等110個國家及地區。合約期為24個月，客戶可在兩年內的任何80天內，於指定地區使用數據漫遊、撥打及接聽香港流動及固網電話。3香港並找來藝人張敬軒為計劃作宣傳。

古星輝指，公司中期業績反映漫遊收入佔電訊服務業務收入的19%，認為未來仍有增長空間，希望新服務能令漫遊更普及，帶動相關收入。

另外，3香港自去年起於香港不同地點設置3LIVE Box，預期今年第一季末將達至100個。3LIVE Box即是一部自動販賣機，但出售貨品不是飲品及食物，而是由傳統實體店所出售的物品，包括本地儲值卡、外遊數據卡和遊戲點數卡；演唱會或主題樂園的門票、酒店及餐飲禮館等。