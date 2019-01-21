【收市總結】恒指上揚105點　龍床盤發展商佳源國際升8.6%

港股午後波幅收窄，恒指收報27196點，上升105點；國指收報10713點，上升76點。成交額903億元。
鱷魚恤突飆20.5% 五礦資源狠插21.3%
上周股價突然暴跌的屯門「龍床盤」菁雋開發商佳源國際（2768），今日中午舉行投資者說明會，股價收報4.78元，上升8.6%。
鱷魚恤（0122）午後突然飆升，收報0.88元，上升20.5%。
上周末發布盈警的五礦資源（1208）收報2.8元，下跌21.3%。
舜宇上升5.5% 中國鐵塔亦漲4.6%
部份手機及通訊設備股表現不俗，舜宇（2382）收報75.6元，上升5.5%；中國鐵塔（0788）收報1.6元，上升4.6%；中興通訊（0763）收報15.98元，上升3.4%；長飛光纖光纜（6869）收報22.4元，上升近3%；小米（1810）收報10.3元，上升1.4%。
部份手機及通訊設備股有買盤吸納，中興通訊股價上試16元水平。（路透社）
藥明康德勁升10.6% 三生製藥挫3.8%
醫藥股表現各異，股價繼續大幅波動。藥明康德（2359）收報77.45元，上升10.6%；康臣葯業（1681）收報5.48元，上升3.8%；藥明生物（2269）收報62.5元，上升1.7%；中國生物製藥（1177）收報6.23元，下跌3.6%；三生製藥（1530）收報12.1元，下跌3.8%。
神華再升4.4% 潤地逆市下跌1.9%
其他股份方面，神華（1088）收報19.48元，上升4.4%；吉利（0175）收報12.74元，上升3.9%；萬洲國際（0288）收報6.86元，上升2.7%；銀娛（0027）收報50.35元，上升2.4%；中石油（0857）收報5.13元，上升1.6%；旺旺（0151）收報6.03元，下跌1.6%；潤地（1109）收報30.55元，下跌1.9%。
中國A股全日企穩，上證收報2610點，上升14點；深證收報7626點，上升44點。
日股收報20719點，上升53點。