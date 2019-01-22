【換新鈔】滙豐、渣打與中銀明日起提供新鈔封利是　留意營業時間

距離農曆新年尚有不足2星期，相信不少市民已就迎接新年作出準備。除了辦年貨及作大掃除外，準備利是亦是其中一項重要工作。為方便市民在農曆新年封利市，三間發鈔銀行（滙豐銀行、渣打香港及中銀香港）將於明日（23日）起提供新鈔及「迎新鈔」（即雖舊仍簇新的鈔票）供市民兌換。

不過，要注意的是三間銀行有不同的服務安排。滙豐銀行各分行將在明日至周五（1月23日至25日）提早於早上8時30分開始營業。

為方便客戶兌換新鈔，該行另會提供「兌換套裝（ready pack）」，包括100張20元新鈔，以及20張50元新鈔，總值3,000元。

發鈔銀行明日起亦提供2018香港新鈔票系列500港元鈔票供兌換。（滙豐銀行官網圖片）

渣打香港的全部分行由明日起提供兌換新鈔服務，首日會有10間分行提供兌換新鈔服務至下午5時，其餘分行換罄即止。雖然每位市民換新鈔的次數不限，唯每次最多兌換10元、20元及100元新鈔各50張、50元及500元新鈔各20張，以及1,000元新鈔10張。

中銀香港各分行將於明日上午9時起提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。該行會按各區情況，靈活安排兌換新鈔的數量。

市民亦要留意，明日能夠在三間銀行換取的2018年版本新鈔，只限於已面世的1,000元鈔票，以及明起正式流通的500元鈔票。