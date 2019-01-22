【中午收市】傳美國引渡孟晚舟　恒指插275點　佳源國際瀉22.6%

有媒體稱美國正式向加拿大提出引渡華為首席財務官孟晚舟，港股跌幅擴大。恒指中午收報26921點，下跌275點；國指收報10580點，下跌132點。成交額477億元。

屯門「龍床盤」菁雋發展商佳源國際（2768），主席沈天晴在上周四暴瀉當日拋售9,362萬股，或與抵押股份被斬倉有關。而另有傳媒指出，佳源國際的關聯公司佳源集團，大股東沈玉興已全數抵押98.83%持股。佳源國際收報3.7元，下跌22.6%。

第三批遊戲版號欠騰訊 股價跌1.9%

內地公布近期第三批遊戲版號，騰訊（0700）再次沒有遊戲入選，收報333.6元，下跌1.9%。

至於孟晚舟或會引渡到美國的消息，令手機及通訊設備股受壓。瑞聲（2018）收報45.8元，下跌4.6%；比亞迪電子（0285）收報8.95元，下跌3.6%；舜宇（2382）收報73元，下跌3.4%；小米（1810）收報9.99元，下跌3%；中興通訊（0763）收報15.54元，下跌2.8%。

小米股價未脫弱勢，今早隨大市再次下滑，失守10元水平。（路透社）

信達生物下挫6.2% 石藥亦插3.2%

市況波動，近期波幅較大的醫療股亦下挫。信達生物（1801）收報18.94元，下跌6.2%；東陽光藥（1558）收報32.9元，下跌5.6%；中國生物製藥（1177）收報5.9元，下跌5.3%；金斯瑞（1548）收報11.12元，下跌4.8%；石藥（1093）收報12.7元，下跌3.2%。

領展上試80元水平 吉利下滑4.9%

其他股份方面，九倉置業（1997）收報51.65元，上升1.9%；領展（0823）收報79.6元，上升1.1%；恒安（1044）收報56.15元，下跌3.2%；碧桂園（2007）收報9.51元，下跌3.3%；潤地（1109）收報29.45元，下跌3.6%；吉利（0175）收報12.12元，下跌4.9%。

中國A股早段受壓，上證半日收報2591點，下跌19點；深證收報7553點，下跌72點。

日股半日收報20706點，下跌12點。