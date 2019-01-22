華為手機去年在港市佔率倍增至20%　料孟晚舟事件不影響港業務

華為近年在港大力推動手機業務，截至去年11月在港的市佔率為約20%，較去年初的10%升約1倍。

不過受副董事長兼首席財務官孟晚舟，涉嫌違涉嫌誤導金融機構和違反美國對伊朗制裁禁令遭加拿大當局拘留，以及對用戶私隱保障不足等事件，或影響品牌形象。華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略出席傳媒午宴時指出，事件對本港生意「冇乜影響」，認為消費者更多關注產品質素。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略表示，去年本港華為手機的發貨量按年升約93%，營業額亦增95%。（許世豪攝）

冀本港市佔率升至24%

他指出，去年本港華為手機的發貨量按年升約93%，營業額亦增95%。至於6即將推出的nova4手機，在為期4至6個月的銷售周期中，預料本港出貨量或達10萬部，今年全年本港市佔率或升至23%至24%。

他指出，本港平均每年的手機出貨量約340萬至360萬部，近年有輕微萎縮的趨勢，但同時銷售額有輕微增長，反映消費者走高檔路線，預料今年整體情況與去年相若。他又表示，環球經濟放緩，對任何行業都有影響，可是本港市場較特別，消費者或會因此減少換手機的頻率，「不過換的時候就會直接換部貴啲。亅因此公司在港會走中高端路線，最快7月開設本港首家旗艦店，首選街鋪；亦會於在港島區開第3家服務中心，促銷時以送贈有用配件為主而非減價。

截止2018年底，華為成全球第二大智能手機廠商，市場份額達到14.6%。（許世豪攝）

發貨量8年內增長約66倍

至於全球業務方面，華為智能手機發貨量突破2億台，8年內增長約66倍；消費業務收入為500億美元，而高端業務增長70%。

其中，P20系列全球發貨量超過1600萬台，女性用戶佔比近一半；Mate系列發貨量約3000萬台，當中Mate20上市兩個月，發貨量已突破500萬台；截止2018年底，nova系列則累計超過6500萬台，令華為成全球第二大智能手機廠商，市場份額達到14.6%。