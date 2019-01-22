【收市總結】恒指跌至27000邊緣　華為孟晚舟事件累手機股挫

港股臨近收市跌幅略為收窄，報道指美國正式要求引渡華為首席財務官孟晚舟，引發市場擔憂中美衝突加劇。恒指收報27005點，下跌191點；國指收報10613點，下跌99點。成交額842億元。
佳源午後牌前瀉22.6% 騰訊跌1.2%
屯門「龍床盤」菁雋的開發商佳源國際（2768），下午開時前停牌，停牌前報3.7元，下跌22.6%，成交近3.46億元。
中國公布第3批遊戲版號，再次沒有騰訊（0700）的遊戲，收報335.8元，下跌1.2%。
信達生物跌5.2% 君實生物挫5.1%
醫藥股連日大幅波動，東陽光藥（1558）收報33.05元，下跌5.2%；信達生物（1801）收報19.14元，下跌5.2%；君實生物（1877）收報21.4元，下跌5.1%；石藥（1093）收報12.64元，下跌3.7%；中國生物製藥（1177）收報6.03元，下跌3.2%。
據報美國要求引渡華為孟晚舟，手機設備股下滑，中興通訊亦要下跌3.4%。（路透社）
瑞聲大跌5.1% 美圖重挫8.8%
華為孟晚舟事件令手機及通訊設備股受壓，京信通信（2342）收報1.63元，下跌5.2%；瑞聲（2018）收報45.55元，下跌5.1%；中興通訊（0763）收報15.44元，下跌3.4%；舜宇（2382）收報73.1元，下跌3.3%；小米（1810）收報10元，下跌2.9%；比亞迪電子（0285）收報9.13元，下跌1.6%。
此外，美圖（1357）收報2.39元，下跌8.8%；美團點評（3690）收報43.9元，下跌3.8%。
領展逆市揚1.8% 中石油跌3.3%
其他股份方面，領展（0823）收報80.1元，上升1.8%；九倉置業（1997）收報51.5元，上升1.6%；吉利（0175）收報12.4元，下跌2.7%；中石油（0857）收報4.96元，下跌3.3%。
中國A股午後跌勢加大，上證收報2579點，下跌30點；深證收報7516點，下跌109點。
日股收報20622點，下跌96點。