上環大新行全幢「變身」共享工作間Spaces 　曾打算重建成酒店

共享工作間（Co-working）在港持續蓬勃發展，老牌商廈亦轉型成為共享工作間。逾40年的上環大新行全幢商廈原址翻新成共用工作間「Spaces」。

香港大新有限公司董事陸承浩透露，公司原擬於2015年將大新行重建成酒店，亦有入紙申請，但涉資巨大及需時，最終改為翻新成共享工作間。

Spaces在港有5個共享工作空間

翻新後的Spaces 大新行共20層，涉7.7萬平方呎，近130個私人辦公室， 近800個工作台、天台及室內活動場地。

IWG香港區總監葉秀蘭表示，是次將大新行翻新成旗下共享工作空間品牌Spaces，將成為首幢全棟式共享工作空間，將於兩日後正式投入運營。她認為全幢大廈管理可擁有更多自主權，可選擇不同的改變滿足客戶。

香港大新有限公司董事陸承浩（圖右）透露，公司原擬於2015年將大新行重建成酒店。（陳嘉碧攝）

灣仔Spaces將於下月開幕

她表示，該品牌會員月費不到5,000元，可通行於該品牌於香港的共享工作間，以及IWG集團在全球超過3,000個據點。

葉秀蘭指出，Spaces於去年7月開啟首個香港門店，在港的共享工作間共5個，分別位於黃竹坑、銅鑼灣、上環和觀塘，而位於灣仔軒尼詩道的共享工作間則將於今年2月開幕，但就未有下一步具體的擴張計劃。

大新行原打算重建成酒店

香港大新有限公司董事陸承浩則表示，大新行於1977年建成，公司原擬於2015年重建成酒店，亦有入紙申請，但考慮到涉資巨大及需時，之後經代理行牽線接觸IWG，有見彈性工作空間需求持續增加。

故他指公司最終決定配合品牌改建該廈，翻新時長約2年多，並和Spaces展開長期合作，但就無透露合作的比例。