【中午收市】恒指微升16點　名譽主席回家　雨潤爆升26.5%

撰文：鄭寶生
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港股早段窄幅上落，恒指中午收報27021點，上升16點；國指收報10648點，上升34點。成交額447億元。
興業太陽能易手 暴瀉56.3%
雨潤食品（1068）名譽主席祝義材被檢察機關指定居所監視居住4年之後，昨日發公告指已經回家，收報1.05元，上升26.5%。
興業太陽能（0750）易主，收報0.94元，暴瀉56.3%。
屯門「龍床盤」菁雋發展商佳源國際（2768）今早繼續停牌。
聯通上揚3.2% 騰訊續跌0.8%
其他股份方面，聯通（0762）收報8.95元，上升3.2%；潤電（0836）收報15.82元，上升2.7%；領展（0823）收報81.8元，上升2.1%；神華（1088）收報19.26元，上升1.8%；長和（0001）收報79.55元，上升1.7%；騰訊（0700）收報333元，下跌0.8%；舜宇（2382）收報72.45元，下跌0.9%；友邦（1299）收報68.1元，下跌1%；潤地（1109）收報29.6元，下跌1.2%；金沙（1928）收報35.55元，下跌1.3%；中海油（0883）收報12.74元，下跌1.5%。
中國A股早段變動不大，上證半日收報2581點，上升1點；深證收報7514點，下跌1點。
日股半日收報20631點，上升8點。