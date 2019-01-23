日立獨家零件有缺陷　「掃把佬」日本全面停產　佔全球產量6成

日本著名汽車生產商Subaru（香港俗稱「掃把佬」）陷入停頓危機，而今次是被日立影響，且零件無法替代！

群馬工廠已於1月16日停產

Subaru公布，集團在日本國內唯一的汽車工廠群馬製作所，在2018年12月至今年1月16日生產的汽車可能存在缺憾。而《日本經濟新聞》及《朝日新聞》均報道，該工廠從1月16日起已經停產。

受影響的Subaru車款暫有3款，分別為Impreza，以及SUV車款Forester和XV，涉及超過1萬輛汽車。而該工廠還為豐田貼牌生產「86」、「BRZ」等9款汽車。

日立專屬零件出問題 無法用其他廠代替

今次出事的原因，是從日立製作所子公司日立汽車系統公司採購的電動動力轉向裝置出了問題。由於是日立為Subaru度身定製的專用配件，因此Subaru無法從其他工廠買零件代替。

部份汽車已經出廠 不排除會召回

12月至1月中有部份相關汽車已經出廠，集團不排除會召回。而今次出事的工廠8成產品用於出口，當中6成面向美國市場，佔Subaru全球產量約60%。

集團未知道事件對盈利有多大影響，而Subaru盈利之前已經連續3年下降，市場在消息公布後率先避險，令Subaru股價今日明顯下挫。