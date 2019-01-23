應對英國脫歐　Sony宣布歐洲總部由英國遷往荷蘭

英國脫歐仍未有最終方案，企業開始不耐煩，紛紛為之後可能出現的混亂做好準備。日本Sony宣布，將歐洲總部由英國轉移至荷蘭。

日本企業在英國僱用15萬名員工

英國脫歐確實影響不少日本企業，例如日本多間汽車公司都在英國設廠，製造的汽車銷往歐洲各地。日本首相安倍晉三早前就表明，擔心英國最終會無協議之下「硬脫歐」，從而影響到日本企業在英國僱用的15萬名員工。

而Sony的家電競爭對手，已經早先一步宣布，將歐洲總部由英國搬到荷蘭的阿姆斯特丹。

遷移總部為應對脫歐後海關手續

《BBC》引述Sony的聲明表示，搬遷總部是為了應對脫歐之後的海關手續，現有英國工作人員及業務並不需要跟着搬遷。

Sony的聲明指出，遷移總部是為了確保「一旦英國退出歐盟，我們可以繼續經營。我們現有的歐洲業務、設施與營運地點，此後將會維持不變。」

而該公司的發言人指出，此舉是要將Sony變成總部設在歐盟的公司，讓公司在英國脫歐之後，仍可透過共同海關程序在歐盟各國營業。

野村等日本金融企業 均會搬總部

雖然搬總部未必會令英國業務大規模裁員，但有可能影響營商信心。事實上，不少日本企業已經宣布或正研究倫敦總部搬到歐盟區內，已經表態的金融機構包括野村、大和證券及三井住友金融。而農林中央金庫亦表示，會在荷蘭成立新的子公司，以負責歐盟區內的營運。