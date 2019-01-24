李小加爆有公司上市想「走後門」　港交所拒絕

港交所（0388）行政總裁李小加，出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）時，被問到香港市場的尺度。他透露曾經有公司上市前想拜會港交所，但他會告知對方不要浪費彼此時間。

他表示，港交所不會為企業來港上市設下關卡，但亦不會給任何企業提供「綠色通道」。

正考慮改革新股「T+5」機制

近期上市的新經濟股，不少股價都大幅下跌，李小加被問到是否與市場制度及市場結構有關。他表示，港交所正在考慮，改革新股從定價到交易的「T+5」機制。

他解釋，香港散戶申請認購新股，與機構投資者不同，需要先拿出申請認購的資金，再根據分配派發股份或回款。而香港新股從定價到交易，中間間隔5天即「T+5」，當市況波動時，這5天就會有很大變化，因此考慮改革。

礦機不符合上市適應性原則

比特大陸等3間虛擬貨幣採礦機公司，來港申請上市遭拒，李小加表示，港交所容許企業上市的核心原則是上市適應性（suitability），而礦機公司不符合這項原則。

李小加表示，中港互聯互通要找到正確方法，做好底層設計，未來才能有機會擴容。（路透社）

中港互聯互通要找正確方法

近期港交所一大工作，就是與內地市場互聯互通。李小加表示，雖然中港股市互聯互通已經踏入4周年，但比起交易和規模，他更關心是否找到正確的方法。並強調要做好底層設計，未來才能有機會擴容再建。

貿易衝突 港要承擔橋樑作用

此外李小加評論中美貿易摩擦時表示，作為中國對接世界的前哨，香港承擔了更多國內資本和人民幣國際化的作用。但近年全球化備受質疑，最重要的經濟火車頭也出現非常大的分歧。在這情況下，香港作為國際市場，需要承擔橋樑作用，了解焦慮背後的原因，化解衝突。