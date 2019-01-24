怡和股價在新交所盤前閃崩　市值曾蒸發410億美元

老牌英資公司怡和集團，今早在新加坡交易所開市前突然出現閃崩。股價由上日收市價66.47元（美元‧下同），急挫至今日盤前價10.99元，跌幅高達83%，市值瞬間蒸發410億元。惟股價在極短時間內收復失地之餘，在香港時間中午12時28分，公司股價報66.84元，升0.56%。

若投資者成功今早最低位時撈底，按最新價計算，約半日時間，帳面便錄得逾5倍回報。

怡和為老牌英資公司，1832年成立，至今已有187年歷史。（怡和官方網頁）

新交所指出正尋求事件原因

今次怡和股價閃崩，或與烏龍盤交易有關。《彭博》更引述KGI Securities Pte的分析師Marc Tan指出，今次股價快速反閃，相信與烏龍盤引起，惟具體情況仍有待明朗。

就今次恰和股價在盤前出現閃崩。怡和向《彭博》的電郵回覆指出，新交所應著手了解今次事件。新交所則發出聲明，指出正在尋找原因。

在2010年5月6日，道瓊斯指數曾在10分鐘內大跌近千點。（視覺中國）

其實金融市場不時因烏龍盤或程式盤而引發閃崩情況。在2010年5月6日，道瓊斯指數因錯盤交易，在約10分鐘內急跌998.5點，跌至9,869.62點，其後收復大部份失地，最終跌347.8點，收市報10,520.32點。曾有報道指出，這段短時間內的閃崩，導致美股蒸發萬億元市值。

其後美國證交會發出聲明，指出要徹查事件，並透露會對當地證券交易機制進行結構性變革，以避免同類事件發生，及保障投資者利益。

光大證券在5年多前亦涉及烏龍盤事件

內地亦曾發生類似事件。在2013年8月16日上午11時5分，上證指數突然在1分鐘勁升5%。其後光大證券發公告，指出策略投資部門自營業務，在使用獨立套利系統時發出問題，因此導致市場出現大幅波動。

中國證監會於同年8月30日通報對，光大證券烏龍指事件的處罰決定，認定光大內幕交易，對其罰款逾5.2億元人民幣，沒收非法所得8721萬元人民幣，並停止光大證券從事自營業務。

證監會同時對相關四位決策人徐浩明（光大證券前總裁）、楊赤忠（光大證券總裁助理）、沈詩光（光大證券計財部總經理）、楊劍波（光大證券策略投資部負責人）處以終身證券市場禁入的處罰。