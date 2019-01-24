再佈局電動車　恒大健康斥10.6億人幣收購深圳動力電池企業

恒大健康（0708）在電動車領域上加緊佈局，今日宣布，以近10.6億元（人民幣．下同）向科陸電子（深圳﹕002121）收購動力電池企業卡耐新能源的58.07%股份，成為第一大股東。

公告又指，是次收購代價為10.5977億元，基於目標公司估值為18.25億元而釐定，當中賣方未實繳出資款4.12億元，而收購將由集團自有資金支付。

入主卡耐新能源後 將擴大其生產規模

卡耐新能源為上汽集團、東風汽車、長安汽車、江鈴集團等多家車企的電池供應商，並在上海、江西、廣西、江蘇擁四大生產基地。集團表示，恒大入主卡耐新能源後將迅速擴大公司生產規模，計畫在10年內設立多個年產能 60GWh 超級工廠，以滿足市場需求。

該目標公司於2018年11月30日，未經審計之賬面值約6.69億元，2018年財年除稅前虧損錄1.17億元，2017年則為5,085.9萬元。

已完成新能源汽車全產業鏈佈局​

集團表示，收購卡耐新能源，旨在完成其新能源汽車全產業鏈的佈局，並指動力電池為新能源汽車的核心部件，亦是產業實現做大做強的關鍵。集團期望實現利用國際資源研發世界頂級動力電池技術，發揮產業協同的優勢，使其面對未來的市場競爭時更具優勢。

恒大去年宣佈進軍高科技產業，去年9月恒大（3333）入股廣匯集團；今年1月15日，恒大健康收購瑞典電動汽車公司NEVS；今次入主卡耐新能源，掌握動力電池核心技術。恒大表示，這標誌著集團已完成新能源汽車全產業鏈佈局，將通過產業協同佔領行業高點。