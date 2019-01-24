雨潤名譽主席「監視居住」1400日突然回家　報道稱涉買股份時行賄

最近最「神奇」的一單股市新聞，就是豬肉股雨潤（1068）名舉主席祝義材被監住居住接近4年之後，1月22日終於可以回家。但他為何「被消失」，市場一直沒有定論。有報道指，祝義材被起訴在購買股份時行賄。

《證券時報》報道，江蘇前首富祝義材從2004年起，與江蘇地華實業多次買入南京中商（即中央廣場）股份，最終在2009年控股該公司。

但《證券時報》收到兩份中央廣場前高層的判決書，披露了上述交易的細節。

行賄超過3000萬 涉事人已判刑

判決書指出，祝義材分別向南京中央商場股份的時任董事長胡曉軍及時任總經理廖建生等人，行賄超過3,000萬元（人民幣‧下同），並從中央廣場「借款」4,000萬元，用來收購中央廣場股份。上述高層已經因受賄罪、挪用公款罪而被判刑，而祝義材則在他們判刑後1個月，回到南京家中。

送錢送物業 順利收購中央廣場股份

報道稱，判決書顯示，為了收購中央廣場，祝義材向幾名該公司的高層提供額外利益，以得到他們幫助。由2005年起，祝義材向胡曉軍多次送錢，並在2006年12月送給他一項當時市值88.8萬元的物業。

幾名高層收到利益之後，祝義材從他們手上得到股東名冊，以便分析對手的資料。同時祝義材旗下的江蘇地華向中央廣場借錢，用以收購中央廣場股份。

1月22日公布回家 14日股份已炒起

雨潤當時發出通告，指祝義材在2015年3月23日起，涉及貪腐案而被中國政府執行指定居所監視居住。事件發生之後，雨潤一度陷入資金問題，曾有債務違約。

而雨潤在2019年1月22日公布，祝義材已經回到家中，前後接近4年。

雨潤股價在1月14日起逐步炒上，之前股價在0.65元以下。1月22日消息公布後，翌日即1月23日股份爆上接近29%，收報1.07元。今日股價繼續上漲，收報1.09元。