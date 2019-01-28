中國去年12月工業企業利潤連跌2個月 更是3年來最低

中國國家統計局公布，2018年12月規模以上工業企業利潤按年下跌1.9%，錄得兩連跌，不單較11月跌幅擴大0.1個百分點，金額更是3年以來最低，為6,808.3億元（人民幣‧下同）。

2018年全年利潤增長10.3%

以全年計，2018年全國規模以上工業企業實現利潤總額66,351.4億元，按年增長10.3%。

規模以上工業是指年收入2,000萬元及以上的工業企業，包括國企和私企。

國企利潤增12.6% 股份制增14.4%

去年國企利潤增長12.6%，集體企業下降1%，股份制企業增長14.4%，外商及港澳台投資企業增長1.9%，私企增長11.9%。

石油天然氣開採利潤增長達4.4倍

以行業計，採礦業利潤增長較大，達40.1%，而製造業增長則有8.7%。

以41個工業大類來看，石油和天然氣開採利潤增長達4.4倍，非金屬礦物製品業增長43%，黑色金屬冶煉和壓延加工業亦增長37.8%。

不過，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤則下降9%。

利潤率有改善 負債率亦按年下跌

國家統計局工業司何平指出，2018年工業企業利潤保持較快增長，企業經營效益有改善，業務收入利潤率為6.49%，較2017年提高0.11個百分點。

何平表示，去槓桿、降成本見效，規模以上工業企業資產負債率為56.5%，按年降低0.5個百分點。國企負債率為58.7%，按年降低1.6個百分點。